Messtechnik aus Wien im Einsatz gegen Coronavirus

Gute Raumlüftung ist immer wichtig, in Zeiten der Corona-Pandemie jedoch besonders, da das Virus auch über Aerosole – winzige flüssige Schwebeteilchen – übertragen werden kann. „Man muss aber richtig lüften“, sagt Thomas Bernd vom Wiener Messtechnik- Spezialisten Kühnel Electronic. Mit einer Innovation will er dafür sorgen, dass das in jeder Situation gelingt.

Die Herausforderung ist größer als man meinen würde: Räume sollen nicht überlüftet werden, aber auch nicht zu muffig sein. Wird zu viel gelüftet, ist in kälteren Jahreszeiten die Wärme und damit die Energie draußen. Eine entsprechende Hilfsgröße für die richtige Raumluft ist der -Gehalt, so Bernd. Und dieser sollte möglichst geringgehalten werden. In Schulen werde Kindern zum Beispiel zu viel zugemutet, das sei auch vor Corona schon so gewesen, sagt der Experte. Auch Schlafzimmer mit verschlossenen Türen weißen oft zu hohe Werte auf.

Werte überschritten

Die Maximalgrenze, die für einen Menschen auf Dauer gesund ist, liegt bei 1.400 ppm (Parts per Million). In manchen Schlafzimmern werden in der Früh -Werte von 6.000 bis 7.000 ppm erreicht, sagt Bernd. Die Folgen können Müdigkeit, Kopfweh und Konzentrationsschwächen sein. Deshalb seien auch Leute in Meetings oft unkonzentriert, weil auch hier oft Grenzwerte überschritten würden.