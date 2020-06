Merkels Besuch bei Super-Mario

Spätestens seit dem Krisengipfel in der Vorwoche ist ihnen ihr EU-Image gleichsam eingebrannt. Hier "Frau Sparmeisterin" Angela Merkel – da der Mann, der ihr die Stirn bot: Italiens Regierungschef Mario Monti, ob seines harten Polit-Pokers schon "Super-Mario" genannt.

Am Mittwochnachmittag hatten Merkel und Monti gehörigen Gesprächsbedarf – in der "Villa Madama" in Rom, einem Medici-Landhaus aus dem 16. Jahrhundert, das von der italienischen Regierung genutzt wird.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel reiste mit großem Gefolge an. Sie hatte ihre wichtigsten Minister mit dabei: Außenminister Westerwelle, Finanzminister Schäuble, Wirtschaftsminister Rösler, Arbeitsministerin von der Leyen und Verkehrsminister Ramsauer.

Gastgeber Mario Monti hatte im Vorfeld versucht, etwas Druck aus den angespannten Beziehungen mit der deutschen Regierung abzulassen. Monti lobte sich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwar selbst: Er habe in der Brüsseler Krisennacht durch "klassische Verhandlungsmethode" beigetragen, etwas für Wachstum und Stabilität in Europa zu tun.