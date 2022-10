Mercedes kann Tausende Luxus-Wagen nicht in USA liefern

Mercedes kann Tausende S-Klasse-Limousinen in den USA nicht liefern. Dem Stuttgarter Autobauer fehlen die US-Zertifizierungen fĂŒr ein Software-Update, berichtet die Automobilwoche. Das Update war zu spĂ€t zur Genehmigung bei den Behörden eingereicht worden. Da Software etwa fĂŒr Fahrassistenzsysteme sicherheitsrelevant sein kann, muss sie offiziell abgenommen werden.

Der Absatz der margenstarken S-Klasse war im dritten Quartal um 18 Prozent auf 21.400 Einheiten eingebrochen. Dabei konnte Mercedes den Absatz dieses Modells in allen Regionen außerhalb der USA steigern.

Ein Mercedes-Sprecher merkte dazu laut Automobilwoche an, dass "die Ablaufverzögerungen im Wesentlichen gelöst" seien. Und es sei mit einem Nachholeffekt zu rechnen. "Wir gehen davon aus, dass der Absatz der S-Klasse in den USA im vierten Quartal deutlich ĂŒber dem Absatz des dritten Quartals liegen wird", so der Sprecher.