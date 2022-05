Mehr Luxusautos sollen Mercedes Spitzengewinne bringen

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz setzt auf Luxus und will k√ľnftig mehr Spitzenmodelle wie S-Klasse, Maybach oder AMG verkaufen. "Das Unternehmen wird sich noch st√§rker auf das Luxussegment konzentrieren, das Produktportfolio weiter aufwerten, den Weg in die vollelektrische Zukunft beschleunigen und strebt eine strukturell h√∂here Profitabilit√§t an", erkl√§rte der b√∂rsennotierte Konzern am Donnerstag.

Als gr√∂√üter Luxusautohersteller mit j√§hrlich zuletzt gut 300.000 Fahrzeugen in diesem Segment wolle die Marke mit dem Stern die "begehrenswertesten Autos der Welt" bauen, sagte Mercedes-Chef Ola K√§llenius. Ihr Absatzanteil soll von 11 Prozent 2019 bis 2026 um etwa 60 Prozent auf gut 17 Prozent steigen, k√ľndigte er bei einer Veranstaltung mit rund 100 Analysten, Influencern und Kunden in Monaco an.

√úberproportionales Wachstum

Der Markt f√ľr teure, schicke Luxuskarossen wird nach Einsch√§tzung von Mercedes-Benz in den kommenden Jahren √ľberproportional wachsen - nicht nur in China, auch in Europa und den USA. Die Zahl der Dollar-Million√§re wird nach Sch√§tzung von Credit Suisse bis 2025 auf 84 Millionen Menschen steigen. Der deutsche Autokonzern f√§chert deshalb das Angebot im obersten seiner drei Segmente mit Autos, die ab 100.000 Euro aufw√§rts kosten, auf. Mehr als bisher sollen noch teurere Sondereditionen f√ľr Sammler in kleiner St√ľckzahl im Manufakturbetrieb gebaut werden. "Viele Kunden sind bereit, f√ľr diesen Luxus einen Aufpreis zu bezahlen", sagte Entwicklungschef Markus Sch√§fer im Gespr√§ch mit Reuters.

Das Eingangssegment der Kompaktwagen hingegen dampft Mercedes-Benz ein von sieben auf vier Modelle. Es hei√üt k√ľnftig "Entry Luxury". Was von A-, B- oder C-Klasse im Elektroauto-Zeitalter ganz wegf√§llt, blieb offen. Der g√ľnstigste Mercedes soll k√ľnftig aber mehr Komfort bieten, erkl√§rte Sch√§fer. "Wir gehen nach oben, was den Inhalt und die Technologie angeht. Wir werden diese Fahrzeuge massiv anreichern." Die Kosten will Sch√§fer trotzdem im Zaum halten. Digitalisierung soll die Entwicklung beschleunigen und die Produktion vereinfachen.

Zweistellige Rendite

Bisher seien die Kompaktwagen zum Einhalten sinkender CO2-Emissionsgrenzwerte gebraucht worden, sagte Källenius. Mit dem nun noch weiter beschleunigten Umschwung zu E-Autos gelte diese Gleichung nicht mehr. Die Marke mit dem Stern will 2025 bis zu 50 Prozent des Absatzes mit teil- und vollelektrischen Pkw bestreiten und bis 2030 bei entsprechender Nachfrage zu 100 Prozent auf emissionsfreie E-Autos umstellen.

Die seit dem vergangenen Jahr erzielte deutlich zweistellige Rendite soll zum Dauerzustand werden, selbst unter ung√ľnstigen Marktbedingungen. Bis Mitte des Jahrzehnts werde bei g√ľnstigem Umfeld eine Umsatzrendite von rund 14 Prozent angestrebt, unter normalen Marktbedingungen etwa 12 Prozent, im ung√ľnstigen Fall 10 Prozent und bei miserabler Lage 8 Prozent. Bisher traute sich der Konzern zweistellige Renditen nach der im Oktober 2020 pr√§sentierten Wetterkartensystematik nur bei Sonnenschein zu.

Keine Konkurrenz mit Volumenherstellern

Vor der Sondersituation der Coronapandemie, die zu Chipmangel, knappem Neuwagenangebot und Preissteigerungen f√ľhrte, waren 10 Prozent operative Rendite f√ľr das Unternehmen ein selten erreichter Rekordwert. Mit dem neuen Ziel arbeitet sich Mercedes-Benz in eine Region vor, die unter den deutschen Autobauern bisher der Sportwagenschmiede Porsche vorbehalten war. Im vergangenen Jahr erzielte die Pkw-Sparte eine operative Rendite von 12,4 Prozent, die im ersten Quartal mit 16,5 Prozent noch √ľbertroffen wurde.

Der Chipmangel werde vorbeigehen, Mercedes-Benz aber K√§llenius zufolge an der "Preisdisziplin" festhalten, also die √ľblichen Rabatte im Wettbewerb nicht wieder erh√∂hen. Schlie√ülich konkurriere Mercedes nicht mit Volumenherstellern und strebe nach Werthaltigkeit statt hohen Verkaufszahlen, bekr√§ftigte er. Letztlich zielt die Luxusstrategie darauf ab, den Aktienkurs nachhaltig in die H√∂he zu treiben. Die Aktien gaben trotz der neuen Renditeziele aber deutlich nach.