Mensdorff, Strasser und eine auffällige Vergabe

In Wahrheit soll es sich bei den 1,1 Millionen der Telekom um eine nachträgliche Entschädigung für den Zuschlag bei der Vergabe des Digitalfunknetzes gehandelt haben. Wofür hat der Lobbyist das Geld also wirklich bekommen? Hat er es behalten - oder auch weitergeleitet? Und war "Infotech" bloß der Deckmantel für eine verbotene Kick-back-Zahlung?



All diese Fragen muss die Justiz in den nächsten Wochen klären. Faktum ist, dass Mensdorff-Pouilly als Ehemann von ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat engstens mit ÖVP-Spitzen wie Ernst Strasser und dem stellvertretenden Bundesratschef und Alcatel-Boss Harald Himmer vernetzt war.



Und Faktum ist zudem, dass es mit dem Ex-Telekom-Manager Gernot Schieszler nun einen Kronzeugen gibt, der Mensdorff schwer belasten könnte. Denn dem Vernehmen nach soll es ausgerechnet Schieszler selbst gewesen sein, der damals in der Telekom vorgeschlagen hat, die Kompensationszahlung an den Lobbyisten im "Infotech"-Projekt zu verstecken.