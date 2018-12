Mensch statt Maschine: Das etwas andere Dienstleistungszentrum

Das Zentrallager in Wels platzt inzwischen aus allen Nähten. Ein Zubau wird 2019 mit 200.000 zusätzlichen Behälterplätzen im Kleinteilelager und 15.000 Palettenplätzen im Hochregallager in Betrieb gehen. Verladung und Versand werden dann vollautomatisch erfolgen, 40 Mio. Euro werden investiert.

1922 als Eisenhandlung in Wien gegründet, setzte die Kellner & Kunz AG im Vorjahr mit 1260 Mitarbeitern (700 davon in Österreich) 245 Mio. Euro um, ein Plus von 17 Prozent gegenüber 2016. Auch heuer wird ein zweistelliges Plus erwartet. Die Auftragsbücher sind voll.