Bis zu 1900 Euro Gehalt für Lehre nach der AHS-Matura

Die Lehre absolvieren und dabei gut verdienen: Beim Welser Großhändler Kellner & Kunz AG (Reca), einem Spezialisten für Kleinteile-Management, ist das möglich. Der in der Ausbildung sehr engagierte Leitbetrieb wirbt in Zeiten des Fachkräftemangels gezielt um AHS-Maturanten, die nicht unbedingt studieren, sondern gleich beruflich durchstarten wollen. „Wir bekommen keine Fachkräfte mehr, also müssen wir sie selbst ausbilden und uns was einfallen lassen“, sagt Vorstandsvorsitzender Ernst Wiesinger. Den Maturanten wird eine „duale Akademie“ angeboten. Dabei durchlaufen sie eine auf eineinhalb bis zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildung im Lehrberuf „Trade & Logistics“ (Schwerpunkt Großhandel).

Finanzieller Anreiz

Besonderer Anreiz: Schon zu Beginn der Ausbildung wird der Lehrling höher bezahlt, nämlich mit dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt, das je nach Einsatzgebiet zwischen 1500 und 1900 Euro im Monat liegt. Kellner & Kunz ist nur einer von 70 Betrieben in Oberösterreich, die diese Ausbildung anbieten wollen. Die Idee stammt von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Die ersten beiden dualen Akademie-Lehrgänge für Großhandel und Mechatronik in Linz laufen bereits, 2019 sollen die nächsten drei Lehrberufe dazukommen“, erläutert Friedrich Dallamaßl, Bereichsleiter Bildungspolitik in der WKO OÖ. Ziel sei es, den Lehrlingspool in Oberösterreich auszuweiten. „Mittelfristig rechnen wir, dass etwa zehn Prozent der AHS-Absolventen eine Lehre beginnen werden, das wären 250 bis 300 Lehrlinge pro Jahr.“ Das Feedback sowohl von der Berufsschulen als auch von den Gymnasien sei durchwegs positiv.