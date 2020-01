"Meister" wird Namenstitel und dem Bachelor gleichgestellt

Im vierten Quartal 2019 war die Stimmungslage immer noch gut, mehr Betriebe waren optimistisch als pessimistisch betreffend ihrer Geschäftslage. In den investitionsgüternahen Branchen lag der durchschnittliche Auftragsbestand in etwa auf dem hohen Niveau des Vorjahres und stieg nur mehr geringfügig an. In den konsumnahen Betrieben verzeichneten zwei Drittel der Betriebe keine Veränderung, 20 Prozent hingegen verwiesen auf Umsatzrückgänge.

Bei den Erwartungen für das laufende erste Quartal 2020 überwiegen die pessimistischen Einschätzungen, obwohl auch hier 68 Prozent mit keiner Veränderung rechnen. Weiters wollen die Betriebe den Personalstand leicht reduzieren. Ausgehend von den rund 724.000 unselbstständigen Beschäftigten im Gewerbe und Handwerk ist im ersten Quartal 2020 eine Verringerung des Personalstands von rund 9.400 Personen geplant. Für das zweite Quartal 2020 ist aber wieder mit den saisonal üblichen starken Steigerungen zu rechnen, so Enichlmair.