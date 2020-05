Meischbergers Villa droht die Zwangsversteigerung

Der Streit um die 380 Quadratmeter große Luxus-Villa in Wien-Döbling, die Walter Meischberger früher besaß, spitzt sich zu. Gegen die Liegenschaftsgesellschaft, der das Designerhaus heute gehört, ist am Landesgericht Graz ein Konkursantrag eingebracht worden. Am 22. Oktober ist die Einvernahme-Tagsatzung, sprich die erste Anhörung, anberaumt. Der Insolvenzantrag stammt von Meischbergers Freund aus besseren Tagen, Thomas R. Er will 400.000 Euro plus vier Prozent Zinsen zurück.

Zur Erinnerung: Ex-Werber Heinrich Schuster hat Meischberger vor Jahren eine Million Euro geborgt, damit dieser seine Steuerschuld ("Buwog-Provision") begleichen konnte. Auch Thomas R. half Meischi mit 400.000 Euro aus. Zur Absicherung dieser Darlehen wurde Meischbergers Villa in eine 2011 gegründete Gesellschaft eingebracht. Ausgemacht war: Gibt die Justiz Meischis beschlagnahmte Konten frei, bezahlt er seine Schulden und bekommt sein Haus zurück. Ansonsten räumt er das Haus in der Wiener Waldaugasse und es wird verkauft.