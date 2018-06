Podcast Archiv

Wer in den letzten Jahren einen hohen Anteil an konservativen Anleihen in seinem Depot hatte, durfte sich aufgrund der fallenden Zinsen über attraktive Erträge freuen. Heute sieht die Sache jedoch anders aus: Ein Blick auf das aktuelle Marktumfeld zeigt, dass diese Anlagestrategie bei steigendem Zinsniveau nur noch geringe Erträge abwirft oder in der Zukunft sogar zu Kursverlusten führen kann.