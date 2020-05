Mehr Transparenz für Strompreise

Wien

Eigentlich ging es am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz inja um Details zum am Vortag offiziell bekannt gegebenen Ausstieg des Verbunds aus der

Doch eine eher als Nebensatz vorgetragene Bemerkung von Verbund-Boss Wolfgang Anzengruber ließ dann aufhorchen: „Der Verbund wird in Zukunft keine Investments mehr in CO2-Technologien tätigen.“ In dieser Klarheit hatte das Anzengruber bisher noch nie gesagt. Der Verkauf des 50-Prozent-Anteils an der türkischen EnerjiSA an die deutsche E. ON sei eine logische Konsequenz daraus. Denn im Business-Plan des Joint-Ventures war auch der Bau eines Kohlekraftwerks in der Türkei vorgesehen. Auch wenn Anzengruber zugab, dass dies nicht der Hauptgrund des Türkei-Ausstiegs war – sondern vielmehr die Komplettübernahme von acht Wasserkraftwerken an Inn und Donau, die vorher gemeinsam mit E. ON betrieben worden waren (siehe Grafik) . Ein angenehmer Nebeneffekt sei es aber schon, sich des vielkritisierten Kohlekraftwerks-Projekts zu entledigen, sagte der Verbund-Chef.

Die Kritiker zum Verstummen brachte das aber mitnichten. Greenpeace, Global 2000, die Grünen: Sie alle forderten am Dienstag einhellig den Komplettausstieg des Verbunds aus der Kohleverstromung. Der vermeintliche Wasserkraft-Konzern betreibe allein in Österreich zwei alte Kohlekraftwerke (Mellach und Dürnrohr). Dieser Forderung erteilte Anzengruber aber eine dezidierte Absage: „Das wäre betriebswirtschaftlicher Wahnsinn.“ Die beiden Kohlekraftwerke würden entsprechend ihrer Lebensdauer noch zirka 20 Jahre laufen.

Zurück zum Türkei-Deal: Dieser sei, verriet Anzengruber, 1,5 Milliarden Euro schwer, aber an sich bargeldlos, da ja nur Assets getauscht wurden. Das Geld, das der Verbund heuer in die Türkei überwiesen hatte, werde aber abgegolten – der Verbund-Chef sprach von rund 300 Millionen Euro. Seit 2007 hat der Verbund 950 Millionen Euro in EnerjiSA investiert.