Mehr Klarheit beim Einkaufen

Jeder Text auf den Verpackungen muss künftig eine Mindestgröße von 1,2 Millimeter haben.

Allergene Auf Inhaltsstoffe, die eine Lebensmittelallergie auslösen können, muss auch bei unverpackter Ware hingewiesen werden.

Sofort werden die Konsumenten die neuen Vorschriften im Regal aber nicht bemerken, denn die Industrie hat lange Übergangsfristen ausverhandelt: "Wir rechnen damit, dass die neuen Packungen frühestens Ende 2013 in den Regalen liegen", heißt es aus dem Verband der Lebensmittelindustrie.



Die Bauern hoffen nun, dass die Gesundheitsminister auf EU-Ebene auch bei Wurst oder Milchprodukten eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung ausverhandeln. " Österreich tritt klar für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für unverarbeitete Produkte und landwirtschaftsnahe Verarbeitungsprodukte wie Milch in Käse ein", fordert Agrarminister Niki Berlakovich weitere Schritte. Die Regelung sei noch sehr vage. Bis die Regelung in den Regalen angekommen ist, will er "nationale Impulse" setzen, "etwa mit dem AMA Gütesiegel".



Birgit Beck vom Verein für Konsumenteninformation sieht die Regelung als "Schritt in die richtige Richtung". Vor allem die Herkunft wäre den Konsumenten sehr wichtig. "Und wäre man dem Konsumentenwunsch nachgek