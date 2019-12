Mehr Jobs, mehr Reichtum: Das brachte uns der EU-Beitritt

1.000 Schilling – so viel werde der Beitritt zur Europäischen Union (damals noch Europäische Gemeinschaft, EG) einer vierköpfigen Familie in Österreich bringen. Das wurde den Österreichern nur wenige Tage vor dem EU-Beitritt bei einer Pressekonferenz der damaligen EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer und AK-Ökonomin Johanna Ettl in Aussicht gestellt. Als Ederer-Tausender machte das Versprechen Schlagzeilen, wenngleich der Sager eigentlich von Ettl stammt.