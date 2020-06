Mehr Jobs – aber nur für die Besten

Internet der Dinge. Big Data. 3-D-Drucker. Autonome Roboter. Augmented Reality, also die Schärfung der Sinne durch Computer. Gewaltige Daten in der „Cloud“: All das sind Bausteine des Wandels, der „Industrie 4.0“ genannt wird. Keine Zukunftsvision: Halbleiterhersteller Infineon etwa testet bereits in einem Pilotraum in Villach.

Schon jetzt bietet ein Pommes-Frites-Hersteller sein Produkt in 850 Größen und Bräunungsgraden, ein Weißwarenproduzent fertigt 100 unterschiedliche Kühlschranktüren. Heute sind die Kosten enorm, künftig könnten Einzelstücke so billig werden wie Massenware.

Heikel sind die Daten: Die Schäden durch Industriespionage würden sich potenzieren. Und auch die Kundenakzeptanz ist fraglich, wie der Widerstand gegen intelligente Stromzähler („ Smart Meter“) zeigt. Künftig werden Geräte vom Auto bis zur Waschmaschine ihre Nutzer ausspionieren. „Die Herausforderung ist, das sicher und transparent zu halten. Ich halte die Chancen für größer als die Risiken“, sagt BCG-Experte Hannes Pichler.