Mehr Einblick für Anleger bei Unternehmens-Anleihen

Was Kuras besonders am Herzen liegt und sie daher in Vorträgen immer wieder laut betont: „Unternehmensanleihen sind kein Sparbuchersatz, es gibt ein Risiko.“ Um den Anlegern mehr Transparenz und Information zu bieten, wird die Wiener Börse daher per 1. Oktober das neue Handelssegment „corporates prime“ einführen. Unternehmen, die mit ihren Anleihen in diesem Segment landen wollen, müssen sich an erhöhte Transparenzpflichten halten, damit sich der Anleger mit mehr Informationen (etwa über Finanzkennzahlen oder Ratings) versorgen kann.