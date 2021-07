Neuer Anreiz: Keine KESt für nachhaltige Investments

Kammerpräsident Harald Mahrer ist überzeugt, dass es nur mithilfe privaten Kapitals gelingen kann, die ehrgeizigen Klimaziele der EU zu erfüllen. Nach einer Überschlagsrechnung sind ab jetzt jedes Jahr zusätzliche Investitionen in Höhe von vier Milliarden Euro nötig, um die angepeilte Klimaneutralität bis 2040 zu schaffen. Der Löwenanteil müsse von privater Seite kommen, sagte Mahrer im KURIER-Interview.

Ein Ansatz dafür: Eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer (KESt) für nachhaltige, grüne Investments. Diese Idee wird schon lange diskutiert, Mahrer unterstützt sie ausdrücklich.

Ein Jahr halten Genauso kann sich der Kammerpräsident für eine Wiedereinführung der Spekulationsfrist für Investments in heimische Aktien oder Betriebe erwärmen. Wer seine Anteile länger als ein Jahr hält, also nicht nur wild an der Börse zockt, soll von der Kapitalertragssteuer befreit werden.

Zur heiß diskutierten Impfpflicht hat Mahrer keine abschließende Meinung. So eine Pflicht sei ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte Einzelner und müsse daher wirklich gut überlegt werden.

Klar sei, die ökosoziale Steuerreform müsse kommen. Sie sei alternativlos und schließlich das „Herzstück“ der türkis-grünen Koalition. Corona müsse endlich zu einem Nebenthema werden.