Mega-Streik: Am Montag steht Deutschland still

Der am Montag in Deutschland stattfindende Mega-Streik im gesamten Verkehrssektor wird auch massive Auswirkungen auf Österreich haben. Betroffen werden nicht nur Zug- und Flugverbindungen, sondern kurzfristig auch die Schifffahrt sein – und damit die Lieferung von Gütern des täglichen Bedarfs.

Ursache für den Super-Streik ist, dass die Tarifrunden (Kollektivvertragesverhandlung) für die Beschäftigten von Bund und Kommunen nach mehreren Runden ergebnislos verliefen. Die Gewerkschaft fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigen ein Gehaltsplus von 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Indes hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) das Angebot der Deutschen Bahn von fünf Prozent mehr Lohn abgelehnt. Die EVG fordert zwölf Prozent mehr oder zumindest 650 Euro mehr im Monat.

Deutsches Eck unpassierbar

Am Flughafen München findet am Sonntag und Montag kein regulärer Passagier-und Frachtverkehr statt; ebenso in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Köln-Bonn, Hamburg und Düsseldorf. Alleine am Flughafen Frankfurt können am Montag rund 1.200 Flüge nicht stattfinden, in München knapp 800 Flüge.

Auch die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines ist betroffen. Laut AUA-Sprecherin Anna Pachinger fallen zumindest 65 Flüge von und nach Deutschland aus. Lufthansa-, Swiss- und Eurowings-Flüge sind dabei nicht eingerechnet.

Noch stärker als der Flugverkehr scheint die österreichische Bahn betroffen. So können am Montag ganztägig keine Nah- und Fernverkehrszüge grenzüberschreitend von und nach Deutschland fahren. Auch der innerösterreichische Verkehr zwischen Salzburg und Tirol über das Deutsche Eck ist von den Einschränkungen betroffen.