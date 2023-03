Medizin-Handschuhe bescherten Semperit Verlust

Das schlechte Geschäft im mittlerweile aufgegebenen Bereich mit Operations- und Untersuchungshandschuhen (Sempermed) hat dem börsennotierten Wiener Gummi- und Kautschukkonzern Semperit im Vorjahr einen Verlust beschert. Das Ergebnis nach Steuern rutschte mit minus 5,6 Mio. Euro in den negativen Bereich, im Vorjahr war noch ein Gewinn von 247,5 Mio. Euro erzielt worden. Der Umsatz und das operative Ergebnis stiegen dagegen deutlich an.

Das Geschäft mit Untersuchungshandschuhen schlug sich mit 44 Mio. Euro negativ auf das Ergebnis nieder, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Bereich wird an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur für 115 Mio. Euro verkauft, wie im Dezember bekannt wurde. Der Verkauf erfolgt in zwei Stufen: Zunächst werde die Produktion von Untersuchungshandschuhen und die gesamte Vertriebs- und Distributionsorganisation des Sektors Medizin abgegeben. Spätestens nach fünf Jahren soll dann auch die Produktion von Operationshandschuhen in Wimpassing und Sopron an Harps übertragen werden. Bis dahin gibt es eine Auftragsfertigung von OP-Handschuhen für Harps.

"Mit dem Verkauf des Medizinsegments schaffen wir die Möglichkeit, im Industriegeschäft schneller und profitabel zu wachsen", sagte Firmenchef Karl Haider laut einer Aussendung. Das Geschäftsjahr 2022 sei damit "der Startschuss für eine rein auf industrielle Elastomer-Anwendungen ausgerichteten Unternehmensstrategie".