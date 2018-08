Medikamente: Zahlung erst bei Heilung?

Den Preis mit dem Erreichen bestimmter Ziele zu verknüpfen ist nicht neu, in der Medizin aber wäre es eine Revolution: Soll ein Medikament nur dann bezahlt werden müssen, wenn es auch wirkt? Mit der Forderung nach einem neuen, erfolgsabhängigen Arznei-Bezahlsystem ließ dieser Tage der Präsident der europäischen Pharmaverbandes EFPIA, Stefan Oschmann, aufhorchen.

Im Gesundheitssystem herrsche noch ein „altes, überkommenes Denken“, bei dem etwa pro Tablette oder Injektion vergütet werde, sagte Oschmann in einem Interview im Handelsblatt. „Ärzte und Kliniken werden dafür bezahlt, was sie tun, und nicht dafür, was sie erreichen“, kritisierte er. Neue Preismodelle könnten die Erstattung von Therapien an den Behandlungserfolg bei Patienten koppeln. So müsse sich der Preis für wirksame Krebsmedikamente daran orientieren, „wie viel besser das Mittel im Vergleich zu bestehenden Therapieoptionen ist“.