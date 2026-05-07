Mediashop-Insolvenz: Österreichische Investoren verhandeln über Neustart

Trotz des Zusammenbruchs gibt es einen Hoffnungsschimmer: Eine österreichische Investorengruppe befindet sich nach Informationen des Insolvenzverwalters Michael Lentsch in der Endphase von Kaufverhandlungen. Der Deal umfasst den Erwerb des Warenbestands, des Inventars sowie der wertvollen Marken- und IP-Rechte. Die Details der einzelnen Positionen seien nahezu ausverhandelt, heißt es. Die Identität der potenziellen Käufer ist dem KURIER bekannt. Zur Investorengruppe gehört der Manager Patrick Schenner.

Die Investorengruppe hat ehrgeizige Pläne: Sie will Mediashop wieder an die Spitze des Teleshoppings in Österreich, Deutschland und der Schweiz führen und den Personalbestand von heute 30 auf etwa 60 Mitarbeiter deutlich aufstocken. Wann der Deal finalisiert wird, ist laut AKV noch offen.

Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung am Landesgericht Wiener Neustadt wurde am Donnerstag der Stand des Konkursverfahrens präsentiert, das seit März dieses Jahres läuft.

Ursprünglich hatte das Teleshopping-Unternehmen auf Eigenantrag am 27. Februar 2025 ein Sanierungsverfahren beantragt und einen Neustart angestrebt. Doch die Hoffnungen zerschlugen sich: Die Insolvenzen mehrerer Vertriebstöchter führten zu einer Liquidationsunterdeckung, die eine Fortführung unmöglich machte. Am 12. März 2026 zog die Schuldnerin den Sanierungsplan zurück, das Unternehmen wurde geschlossen.