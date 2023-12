McDonald's will mit neuer Kette an den Start gehen

Der Fast-Food-Konzern McDonald's experimentiert mit einer neuen Geschäftsidee. Das Unternehmen starte eine Testphase von CosMc's, einem neuen und eher auf Getränke ausgerichteten Restaurant-Konzept, teilte McDonald's am späten Mittwoch in Chicago mit. CosMc's setze auf Limonaden, Tees, Mischgetränke und kalten Kaffee. Als Teil eines Tests werde diesen Monat der erste CosMc's-Standort in Bolingbrook (Illinois) eröffnet.