McDonald's Österreich beschimpft Italiener

Für einen in Wien wohnenden Italiener sind die Burger von McDonald’s in Zukunft wohl gegessen. Die missglückte Übersetzung eines Werbespruchs, der seit Anfang Juli auf Wiener Plakatwänden prangt, sorgt in Italien derzeit für große Aufregung, wie mehrere italienische Medien berichten.

Beleidigend und diskriminierend

Mit „Für echte Mampfiosi“ wird derzeit in Wien eine Burger-Neukreation mit mediterranem Geschmack von McDonald’s beworben. In der Nachricht, die die McDonald’s-App an Kunden verschickte, wurde der Satz mit "Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia.“ übersetzt.