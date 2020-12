Mayr-Melnhof Karton investiert 100 Mio. Euro in Frohnleiten

Die steirische Mayr-Melnhof Karton wird in den kommenden beiden Jahren 100 Mio. Euro in die Erneuerung des Standorts Frohnleiten nördlich von Graz investieren. Das hat CEO Peter Oswald am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz bekanntgegeben. Das Geld fließt vor allem in die Digitalisierung und Effektivität der bestehenden Maschinen. Von den 570 Mitarbeitern sollen alle ihre Jobs behalten, versicherte Oswald. Die Produktion soll sich um rund 10 Prozent steigern.

"Historisch"

"Das ist das größte Investment, das die MM Gruppe je in Österreich getätigt hat. Es ist mutig und historisch in einem schwierigen Marktumfeld", sagte Oswald. Die Investition werde den Standort und die bestehenden Jobs absichern. Neue Arbeitsplätze dürften kaum hinzukommen, allerdings soll die Modernisierung Erleichterungen für die Mitarbeiter bringen. Beim Standort im niederösterreichischen Hirschwang dagegen war erst Anfang November ein Stellenabbau angekündigt worden.