Materielle Werte zählen

KURIER: Wie definieren Sie Luxus?

Klaus-Dieter Koch: Luxus ist, was knapp ist. Für ältere Leute ist es Zeit, für Kranke die Gesundheit, für Kinder in Afrika das Lebensmittel. In Wohlstandsgesellschaften sind eine intakte Familie und Freunde die großen immateriellen Luxusthemen.

China war in den vergangenen Jahren Treiber der Luxusbranche. Wie lange wird man sich darauf verlassen können?

Wir haben aktuell erfahren, dass auch in China große Schwankungen zu erwarten sind. Das betrifft zwar die breite Front, aber gespart wird vor allem beim Überflüssigen – das heißt beim Luxus. Die Schweizer Luxusuhrenindustrie hatte im dritten Quartal in China scheinbar Klebstoff an den Produkten. Die hatten ein zweistelliges Minus in China. Da geht es gerade richtig zur Sache. Alle sind noch ein bisschen in Schockstarre – sagen nichts – und hoffen auf das Weihnachtsgeschäft.

Das Luxusverständnis ist in China im Gegensatz zur DACH-Region sehr materiell.

Unsere Studienergebnisse zeigen, dass 90 Prozent der Chinesen materielle Anschaffungen einer Auszeit vorziehen würden.

Ihrer Studie nach steigt die Bedeutung der materiellen Luxuswerte nach der Krise aber auch in der DACH-Region wieder an.

Bei drohender Inflation gibt man das Geld lieber wieder aus. Oder man kauft etwas, um das Geld in Sicherheit zu bringen. Die Haupterkenntnis ist, dass sich Luxus parallelisiert hat. Wir frönen alle unserem materiellen Luxusbedürfnis. Aber gleichzeitig versuchen wir, diesen immateriellen Luxus zu haben. Das Erlebnis ist der neue Luxus.

Macht das den Luxuskonsumenten nicht zum Albtraum jedes Luxusherstellers?

Ja. Altes Geld tendiert eher zum Immateriellen, neues zum Materiellen. Das Interessante ist, dass bei uns beides existiert. Beispielsweise kämpft das Hotel Sacher nicht gegen andere Hotels, sondern gegen den Uhrenhersteller. Man wählt, ob man der Frau ein Wochenende in Wien im Hotel Sacher oder eine Uhr schenkt. Und auch der faire Handel und E-Mobilität driften in diese Luxusthematik hinein. Der e-Smart, der in Kürze auf den Markt kommt, kostet mit Grundausstattung 18.000 Euro. Jung, weiblich, urban, das sind die Treiber der Nachhaltigkeit – nicht alte Männer vom Land.

In China wird laut Studie viel Wert auf Nachhaltigkeit bei Luxuswaren gelegt – hat Sie das Ergebnis gewundert?

Das Ergebnis hat mich sehr gewundert. Wir kennen China ja nur als Umweltsünder. Aber: Wenn man in einer Welt aufwächst, in der man das gegenüberstehende Gebäude wegen des Smogs nicht sehen kann, beginnt man wahrscheinlich über solche Themen nachzudenken.