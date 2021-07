Massiver Druck auf Lauda-Kabinenpersonal

Die Lauda-Mutter Ryanair ist unzufrieden mit den Umsätzen der Bordverkäufe während Flügen. Laut der Website aeroTELEGRAPH hat das Management nun die 264 Mitarbeiter in einem Schreiben dafür gerüffelt.

Überraschend ist dabei vor allem der harsche Tonfall. So heißt es darin unter anderem, man verschärfe die Regeln für Bordverkäufe „angesichts Ihrer Unfähigkeit und mangelnden Eigenmotivation, Ergebnisse zu liefern“. Und weiter: „Ich werde keine Rechtfertigung nach der Art 'Die Passagiere haben geschlafen' oder 'Die Passagiere waren nicht kaufwillig' oder 'Die Passagiere hatten ihr eigenes Essen mit' akzeptieren“.

Die Umsätze sollen demnach künftig telefonisch präsentiert und begründet werden müssen. Auch soll am Tagesende kein verderbliches Essen überbleiben. Wenn für eine Viertelstunde nichts an die Passagiere verkauft wird, soll das in Zukunft untersucht werden. Die Fluglinie fordert einen durchschnittlichen Umsatz von 1,70 Euro pro Passagier. Ryanair hat sich dazu bisher nicht geäußert.