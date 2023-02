Massive Wirtschaftskrise wäre Folge einer Auflösung der EU

Eine Auflösung der Europäischen Union (EU) würde einer Studie zufolge enorme Wohlstandsverluste für die Mitgliedstaaten bedeuten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf würde in Deutschland um 5,7 Prozent zurückgehen, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Ifo-Instituts mit EconPol Europe hervor. Anderswo wären die Folgen noch drastischer: In Österreich droht demnach ein Minus von 7,8 Prozent.

In den Niederlanden würde das BIP pro Kopf um 7,7 Prozent einbrechen und in Belgien um 10,2 Prozent. Für Frankreich und Italien wird der Verlust auf jeweils 4,1 Prozent beziffert. Am meisten würden kleinere Volkswirtschaften wie Malta (19,4 Prozent), Luxemburg (18,1 Prozent) und Estland (11,8 Prozent) verlieren.