Welche Marken in Österreich abgestürzt sind

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie: Innerhalb der 100 stärksten Marken haben sich die ÖBB, Microsoft und Manner am deutlichsten verbessert. Heuer haben es die beiden letztgenannten unter die Top 10 geschafft, wobei sie vor 10 Jahren auf Rang 41 ( Microsoft) und 15 (Manner) lagen. Die Marke Österreichische Bundesbahnen macht innerhalb der Top 100 einen großen Sprung nach vorne (2009: Platz 62, 2019: Platz 27).

Automarken stürzen ab

Vor allem Automarken haben in der letzten Dekade an Markenstärke verloren. Den größten Rückgang verzeichnet Volkswagen. Insgesamt 91 Plätze verliert die deutsche Marke (2009: Platz 4, 2019: Platz 95). Sie schafft es aber weiterhin unter die 100 stärksten von knapp 1000 in Österreich erhobenen Marken. Auch der ehemalige Spitzenreiter der Automobil-Kategorie Audi (2009: Platz 2, 2019: Platz 46) fällt zurück. Die noch junge Marke Tesla schafft es, in der Wahrnehmung der Österreicherinnen und Österreicher 2019 bereits auf Platz 96.