Manner kauft Land in Aserbaidschan, um sich Nüsse zu sichern

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner will sich von Rohstofflieferanten unabhängiger machen und hat für den Haselnussanbau geeignete Grundstücke in Höhe von 125 Hektar in Aserbaidschan gekauft. Es gehe darum, "die Versorgungssicherheit des Unternehmens weiter abzusichern", sagt Unternehmenssprecherin Karin Steinhart. Bis die erste Nuss aus Aserbaidschan in den Schnitten ist, wird es aber noch Jahre dauern. "Wir beginnen erst Ende des Jahres mit dem Anbau." Allein im Vorjahr hat der Wiener Süßwarenhersteller Hasenüsse im Wert von mehr als neun Millionen Euro eingekauft.