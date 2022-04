Mandarin Oriental Bangkok: „Schwierigste Zeit haben wir hinter uns“

Thailands Tourismus schleudert derzeit, Urlaub in Südost-Asien war noch nie so günstig wie jetzt. Auch die Luxushotellerie hat reagiert. Tyler: „In einer Krise wie dieser muss man entweder doch die Preise senken oder den Wert für den Gast steigern, so wie wir es tun. Wir bieten für denselben Preis mehr, etwa zusätzliche Spa-Behandlungen oder Upgrades.

“Luxus-Haus

1876 am Chao Phraya River erbaut, zählt das Stamm-Hotel berühmter Literaten zu den weltweit besten Häusern. Das 4:1 Verhältnis von Personal zu Gästen ist das höchste in Bangkok.