MAN will fahrerlosen LKW bis Mitte des Jahrzehnts

Der deutsche Lkw-Hersteller MAN will gemeinsam mit den Zulieferkonzernen Bosch, Leoni und Knorr-Bremse bis Mitte des Jahrzehnts autonom fahrende Lastwagen auf der Autobahn zum Einsatz bringen, wie sie am Dienstag in M├╝nchen mitteilten. Zusammen mit weiteren Partnern wollen sie einen Lkw entwickeln, der fahrerlos zwischen Logistikknotenpunkten hin- und herfahren kann.

"Mit dem Projekt soll bis Mitte des Jahrzehnts ein auf die Industrialisierung ├╝bertragbares Konzept f├╝r den Betrieb automatisierter Lkw auf der Autobahn vorliegen", hie├č es.

Mit autonom fahrenden Lastwagen soll es k├╝nftig weniger Unf├Ąlle und weniger Staus geben. Au├čerdem soll so dem Fahrermangel begegnet, die Flexibilit├Ąt des Lkw-Einsatzes gesteigert und Dieselverbrauch sowie CO2-Aussto├č gesenkt werden. Das Fraunhofer-Institut f├╝r Angewandte und Integrierte Sicherheit soll sicherstellen, dass die Lastwagen gegen Cyber-Angriffe gesch├╝tzt werden.

Automatisierte Logistik

An dem Forschungs- und Entwicklungs-Projekt "Automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstra├čen im Level 4" (Atlas-L4) sind auch die Technischen Universit├Ąten M├╝nchen und Braunschweig, der T├╝v S├ťD, die Unternehmen Fernride und BTC Embedded Systems und die Autobahn GmbH beteiligt. Es wird vom Bundeswirtschaftsministerium gef├Ârdert. Das Projekt sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Hub-to-Hub-Automatisierung, mit dem wir bereits k├╝nftige Serienanwendungen f├╝r eine Logistik 4.0 in den Blick nehmen", sagte MAN-Entwicklungsvorstand Frederik Zohm.