MAN: Standortsicherungsvertrag als Hoffnung auf wackeligen Beinen

Neben der prinzipiellen Frage, ob der Vertrag überhaupt rechtsgültig ist, könnten aber auch ganz praktische Unwägbarkeiten auftauchen: Ein Problem sei laut Felten etwa, wie die Gewerkschaft die Einhaltung des Vertrags gerichtlich durchsetzt. Sie könne wohl erst nach den ersten erfolgten Kündigungen klagen. "Die Frage ist worauf klagt man? Auf Unterlassung oder auf Schadenersatz?", ortet er noch einige Unsicherheiten. "Es gibt dazu keine Judikatur. Es ist ein weites, offenes Feld". Für den Einzelnen - gekündigten - Arbeitnehmer habe das Ganze keine rechtlichen Konsequenzen.

Der Vertrag beinhaltet auch eine Wirtschaftlichkeitsklausel, die zum Dreh- und Angelpunkt des Vertrages werden könnte. Das Management dürfte hier beim Vertragsausstieg ansetzen, während die Belegschaftsvertreter mit der Wirtschaftlichkeit des Werks Steyr argumentieren. Diese Klausel sieht der Experte ebenfalls mit großen Fragezeichen behaftet. Es spreche viel dafür, dass das eine Absichtserklärung sei, wenn sie mit der Standortfrage verknüpft wurde, sagte er. Diese würde allerdings die Chancen bei einem Sozialplan verbessern, eventuell würde die Schlichtungsstelle den Vertrag zulasten von MAN berücksichtigen.

Eine Chance, dass dem Vertrag doch rechtliche Verbindlichkeit zukommen könnte, sieht der Arbeitsrechtsexperte darin, dass er quasi stillschweigend von allen Seiten akzeptiert wurde. Er vergleicht das etwa mit Prämien, die jahrelang immer wieder ausbezahlt und dadurch letztlich Bestandteil der Dienstverträge werden, auch wenn sie nicht explizit drinnen stehen. Die Gewerkschaft argumentiert ebenfalls in diese Richtung: Es sei ein Tabubruch, sich an diese Verträge nicht mehr zu halten, bisher habe man sich auch darauf verlassen können, so Schaller. Das MAN-Management hat dem Betriebsrat allerdings bereits mitgeteilt, dass man die vorzeitige Kündigungsmöglichkeit des Vertrags prüfe.