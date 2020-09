MAN-Werk in Steyr: Standortsicherungsvertrag läuft nur bis 2025

Der groß angelegte Personalabbau beim deutschen Lkw-Hersteller MAN (39.000 Mitarbeiter), dem 9.500 Arbeitsplätze zum Opfer fallen sollen, wird auch das Werk in Steyr hart treffen. Am vergangenen Freitag ist der Betriebsrat von MAN-Steyr (2.300 Beschäftigte) in der Münchner Konzernzentrale darüber informiert worden, dass eine Schließung des oberösterreichischen Werks bis Ende 2023 auf der Agenda des neuen MAN-Vorstands steht.

Der MAN-Konzern prüfe derzeit, ob die bestehenden Standortsicherungsverträge für das Werk in Steyr vorzeitig gekündigt werden können. In den nächsten Tagen wird der Gesamtbetriebsrat tagen und er wird beschließen, wann die Belegschaft offiziell informiert wird. An den betroffenen Standorten in Deutschland und Österreich sollen zeitgleich Betriebsversammlungen abgehalten werden.