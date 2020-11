MAN: Gespräche könnten "eine Stufe höher" zu Traton wandern

In einer virtuellen Betriebsversammlung wurden am Freitag die Mitarbeiter darüber und über mögliche weitere Schritte informiert. Es sei allen Beschäftigten möglich gewesen, via Livestream dabei zu sein, schilderte Schwarz, auch in den Produktionshallen sei die Übertragung auf Monitoren zu verfolgen gewesen.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende habe bei der Versammlung klargestellt, dass man die Schließung dreier Standorte und die Verlegung der Arbeitsplätze ins billige Ausland nicht mittragen werde, berichtete Schwarz der APA. Betriebsrat und Gewerkschaft würden alles in ihrer Macht stehende daran setzen, um das zu verhindern. Von der Schließung bedroht ist auch der Standort in Steyr mit 2.300 Beschäftigten. Das Management habe am Freitag signalisiert, dass man "einen gemeinsamen Weg gehen" wolle und gesprächsbereit sei, zeigte sich Schwarz vorsichtig optimistisch.

Konzern-Mütter

Bei der Betriebsversammlung stellte auch die Belegschaftsvertretung eine Weiterführung der Verhandlungen in Aussicht, allerdings "eine Etage höher", so Schwarz - man will also statt mit der MAN-Geschäftsführung mit jener der Mutter Traton sprechen. Heute, Freitag, sei Aufsichtsratssitzung bei der Traton SE, danach erwartet er Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite. Als letzte Eskalationsstufe wäre dann noch eine Verlagerung der Gespräche auf die Ebene des VW-Vorstands möglich.