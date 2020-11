MAN-Eigentümer Traton will in China expandieren

Mit dem Aufbau einer Produktion von Scania-Lastwagen in China verstärkt der deutsche Volkswagen-Konzern sein Geschäft im weltgrößten Nutzfahrzeugmarkt. Anfang 2022 soll die Serienfertigung in einer Fabrik in Rugao in der Provinz Jiangsu bei Schanghai beginnen, wie die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton am Dienstag mitteilte. Dort würden auch Forschung und Entwicklung angesiedelt.

Mit dem Schritt treibt Traton seine weltweite Expansion voran, nachdem der Mutterkonzern von Scania und MAN vor gut einem Monat bereits die Übernahme des US-Lkw-Herstellers Navistar auf den Weg gebracht hatte.