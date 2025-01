Magna Racino verkauft: Zukunft des Areals in der Schwebe

Das Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hat einen neuen Eigentümer. Die Lürßen Gruppe habe an den Iren Luke Comer verkauft, bestätigte Bürgermeister Nationalratsabgeordneter Wolfgang Kocevar (SPÖ) am Donnerstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.