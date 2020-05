Magna plant neue Fabrik in Osteuropa

Beim austro-kanadischen Autozulieferer Magna arbeiten nur knapp 3000 der weltweit 107.000 Mitarbeiter in vier osteuropäischen Ländern. Das könnte sich bald ändern. "Wir überlegen uns derzeit sehr stark, einen Standort in Osteuropa zu eröffnen", sagte Günther Apfalter, Chef von Magna Europa, bei einem Vortrag in Wien.

Mit ein Grund ist die drohende Verlagerung der Produktion der Mercedes G-Klasse ( Puch G) in ein ungarisches Daimler-Werk im nächsten Jahr. "Wir sind mitten in den Verhandlungen mit Daimler. Entschieden ist noch nichts, aber wir müssen wahrscheinlich Wertschöpfungsanteile abgeben", fürchtet Apfalter. So billig wie in Ungarn könne Magna in Österreich nicht produzieren. Hier koste eine Arbeitsstunde 24, jenseits der Grenze knapp neun Euro.