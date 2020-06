Magna-Manager: "Ich scheide nicht im Streit aus"

Beim Autoindustrie-Zulieferer Magna Europa brodelt die Gerüchteküche. Magna ist nicht nur gerade dabei, den defizitären Golfclub Fontana in Oberwaltersdorf abzustoßen, sondern auch Manfred Rottensteiner verlässt nach den 14 Jahren den Konzern. "Ich scheide nicht im Streit bei Magna aus, sondern weil ich meine Aufgaben erfüllt habe", sagt Rottensteiner zum KURIER. "Mein letzter Auftrag war, den Golfbereich zu verkaufen und der Deal steht kurz vor dem Abschluss." Der Geschäftsführer der Fontana Sportveranstaltungs GmbH verbrachte als "Chef-Baumeister für den Non-Automotive-Bereich viel Zeit mit Magna-Gründer Frank Stronach. Gemeinsam brüteten sie zahllose Immo-Projekte aus. Über die Gründe seines Abgangs gibt es im Konzern-Umfeld mehrere Versionen.

Einerseits heißt es, Magna wolle sich den teuren Manager Rottensteiner nicht weiter leisten. Andererseits wird sein Abtritt mit einem Liegenschaftsdeal in Verbindung gebracht. Eine burgenländische Immofirma, mit dessen Chef Rottensteiner bekannt ist, soll den Zuschlag für eine Liegenschaft (rund 8000 Quadratmeter) in der Fontana-Parkstraße erhalten haben. Von einem Kaufpreis von 250 bis 260 Euro pro Quadratmeter soll die Rede sein. Der Bauträger will dort drei Häuser mit insgesamt 27 Luxus-Appartements errichten und sucht bereits Interessenten. Insider sprechen von einem Riesen-Geschäft; ob für beide Seiten, ist nicht ganz unumstritten.