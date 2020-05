Magna gliedert Unternehmensteile aus

Der geplante Konzernumbau beim Autozulieferer Magna Steyr im Stammwerk in Graz-Thonhof ist fix. Am Freitag wurde die Belegschaft über die Umstrukturierungen informiert. Ab Jänner wechseln 1800 Mitarbeiter vom Engineering- und Service-Bereich in eine bereits bestehende Gesellschaft der Magna Steyr AG, die bisher aber kein Personal beschäftigte.

Die betroffenen Mitarbeiter erhalten anstelle des bisherigen Industrie-Kollektivvertrages ( Metall, Kfz) den für Magna günstigeren Gewerbe- oder IT-Kollektivvertrag. „Die Umstrukturierung ist Teil einer Gesamtinitiative zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, um den Standort Graz weiterhin für Kunden attraktiv zu halten“, begründet Magna den Schritt in einer Aussendung. Magna-Europa-Chef Günther Apfalter hatte zuletzt im KURIER-Interview mit der Abwanderung der Produktion nach Osteuropa gedroht und eine Anpassung der Löhne „an das globale Niveau in der Autoindustrie“ gefordert. Am Freitag kam die Meldung, dass Magna International gemeinsam mit dem russischen Hersteller Avtotor in der Exklave Kaliningrad Autoteile bauen wird.