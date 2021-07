Maggi gibt weniger Salz in Würze und Suppen

Maggi ändert sein Rezeptur: Der Salzgehalt in Würze, Brühwürfeln, Suppen und anderen Produkten soll weiter reduziert werden. Bis 2020 sollen die Maggi-Produkte im Durchschnitt zehn Prozent weniger Salz enthalten, berichtete der Nahrungsmittelkonzern Nestle in Vevey am Genfer See. Maggi gehört seit 60 Jahren zu dem Unternehmen. Zu viel Salz kann zu Bluthochdruck führen.