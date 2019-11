Mafia: Liste mit beschlagnahmten Firmen in Internet

Die italienische Regierung richtet ein Internet-Portal mit Informationen über alle Unternehmen, Gesellschaften und Immobilien ein, die dem organisiertem Verbrechen zugeordnet und von den Behörden beschlagnahmt wurden. Damit wolle die Regierung höchste Transparenz im Umgang mit dem konfiszierten Eigentum garantieren.

Die Regierung wolle damit verhindern, dass solche Unternehmen nicht schließen, sondern auf legale Weise weitergeführt werden. Ziel sei der Erhalt der Arbeitsplätze. Daher arbeite sie mit Industriellenorganisationen zusammen, deren Mitglieder an der Übernahme der konfiszierten Betriebe interessiert sein könnten.

2.317 Mafia-Betriebe wurden bisher beschlagnahmt

2.317 Mafia-Betriebe wurden bisher beschlagnahmt, jeder dritte befindet sich auf Sizilien (32 Prozent), die anderen mehrheitlich in Kampanien (17,5 Prozent), Latium (13,4 Prozent), Kalabrien (13 Prozent) und in der Lombardei (8,4 Prozent). 23 Prozent aller konfiszierten Gesellschaften sind Baufirmen, 21,5 Prozent sind im Handel, 8,5 Prozent in der Gastronomie, 7,3 Prozent im Immobilienbereich und 7,2 Prozent in der Industriebranche tätig.