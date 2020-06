Madrid bittet darum, den Euro zu verteidigen

Ein Gespenst geht um in Spanien: Es trägt den Namen "El Corralito", " Ställchen", und jagt vielen in der spanischsprachigen Welt Schauer über den Rücken. "El Corralito", so lautete damals der Kosename für den Entschluss, den Argentiniens Regierung auf dem Höhepunkt der Staatskrise 2001 traf: Bargeldabhebungen von Banken wurden auf den Gegenwert von knapp 300 US-Dollar beschränkt. So versuchte man die Argentinier daran zu hindern, ihr Erspartes massenhaft ins Ausland zu bringen. Der Bankrott war trotzdem nicht aufzuhalten.

Genau damit rechnen viele Experten in Spanien seit Längerem. Zu marod sind die heimischen Banken, von denen in den vergangenen Wochen eine nach der anderen, lebensrettende Geldspritzen vom Staat erhalten musste. Seit die Immobilienblase in Spanien geplatzt ist, platzen auch Privatkredite zu Hunderttausenden. Die Immobilienpreise sind im freien Fall und viele Familien können einfach die Schulden, die sie für ihre Häuser und Wohnungen gemacht haben, nicht mehr bedienen. Entsprechend faul sind die Kredite im Portfolio der Geldinstitute, die all das über Jahre finanzierten.