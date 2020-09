Lufthansa und Gewerkschaft könnten Einsparungen weiterverhandeln

In den festgefahrenen Streit zwischen der AUA-Mutter Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi über Einsparungen beim Bodenpersonal kommt Bewegung. Man werde wohl noch in dieser Woche ausloten, ob man die von der Airline Mitte August abgebrochenen Verhandlungen wieder offiziell aufnehme, hieß es am Montag aus Verhandlungskreisen. Es habe bereits wieder mehrere Gesprächskontakte gegeben.

Sprecher von Verdi und Lufthansa erklärten, man sei grundsätzlich gesprächsbereit.

Die von der Corona-Krise getroffene Airline hatte die Verhandlungen mit Verdi vor fast vier Wochen beendet und mit Kündigungen gedroht. Lufthansa fordert 20 Prozent Einsparungen bei den Personalkosten für die Bodenbeschäftigten.