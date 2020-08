Lufthansa arbeitet Ticketerstattungen ab

Die AUA-Mutter Lufthansa kommt mit den Erstattungen stornierter Tickets aus der Coronakrise voran. Im laufenden Jahr seien in der Gruppe nun 2,5 Milliarden Euro an 5,6 Millionen Kunden zurückgeflossen, teilte der Konzern am Freitag in Frankfurt mit.

Damit sind aber immer noch 1,2 Millionen Anträge offen mit einem Volumen von rund 600 Mio. Euro.

In den vergangenen sieben Tagen wurden den Angaben zufolge täglich 20.000 Fälle erledigt. Ginge es im gleichen Tempo ohne neue Stornierungen weiter, wäre der Berg in 60 Tagen abgearbeitet. Der Konzern hatte angekündigt, bis Ende August die Fälle aus der ersten Jahreshälfte zu erledigen.