Lufthansa traf Gewerkschaft: Beratungen über kritische Zeiten

Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat mit Vertretern der Piloten und des Bodenpersonals über die kritische Lage des Konzerns in der Coronakrise beraten. "Die Gewerkschaften wurden eingestimmt auf weitere Opfer und das Management hat das Zukunftsszenario in dunkelsten Farben gemalt", sagte Marcel Gröls, der bei der Vereinigung Cockpit (VC) für Tarifpolitik zuständig ist, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir wurden eingeschworen auf noch härtere Zeiten."

Eine Verdi-Sprecherin sagte, es sei klar, dass Kündigungen allein nicht reichten. Die Lufthansa müsse Perspektiven in der Krise aufzeigen und Maßnahmen zum sozialverträglichen Jobabbau so schnell wie möglich angehen. "Eine Restrukturierung ist notwendig."

Beim sogenannten "strategischen Dialog" trifft sich die Lufthansa regelmäßig mit den Vertretern der Belegschaft. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte allerdings abgesagt und dies damit begründet, dass es keinen Fortschritt bei noch offenen Fragen zu ihrem Krisen-Tarifvertrag mit der Lufthansa gebe. UFO hatte im Juni einen Krisenpakt mit der auf 9 Mrd. Euro Staatshilfe angewiesenen Lufthansa geschlossen.