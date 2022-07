Lufthansa streicht weitere Flüge in Frankfurt

Die AUA-Mutter Lufthansa streicht weitere Flüge am Flughafen Frankfurt. Um in Spitzenzeiten für eine Entlastung des Flugbetriebs zu sorgen, seien innerdeutsche und europäische Flüge in der Zeit von Freitag bis kommenden Donnerstag annulliert, wie eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag sagte. Die klassischen Ferienziele seien davon nicht betroffen. Die genaue Zahl der betroffenen Flüge stehe noch nicht fest.