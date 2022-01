Lufthansa spitzt offenbar auf Alitalia-Nachfolge-Gesellschaft ITA

Die AUA-Mutter Lufthansa will einem Zeitungsbericht zufolge bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen. Es gehe um den Kauf eines Anteils von 40 Prozent, berichtete die italienische Zeitung "Il Foglio" am Sonntag. Eine entsprechende Transaktion könne in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

Beide Unternehmen stünden kurz vor einer Einigung über einige wesentliche Punkte wie die Rolle des Flughafens Rom-Fiumicino, der als Drehkreuz für Flüge nach Afrika und einige Verbindungen nach Amerika fungieren solle.

Die Lufthansa und das deutsche Wirtschaftsministerium lehnten Stellungnahmen ab. Der Bund ist mit einem Anteil von 14 Prozent größter Aktionär des Unternehmens.