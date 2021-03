Lufthansa fliegt nach Südafrika, AUA nicht

Angesichts akut gefallener Corona-Neuinfektionen in Südafrika baut die AUA-Mutter Lufthansa ihr vorübergehend reduziertes Flugangebot dorthin wieder aus. Die AUA indes fliegt Kapstadt derzeit nicht an. Bis 21. März gelte aktuell das von der österreichischen Regierung verhängte Landeverbot für Flugzeuge aus Südafrika. Im Sommer wird das Land auch in Normaljahren nicht angeflogen.

Alle Flüge gestrichen

Die Austrian Airlines hätten sich "schon vorzeitig entschieden, alle unsere geplanten Flüge nach Kapstadt bis zum Ende unseres Winterflugplans am 27. März 2021 zu streichen", hieß es aus dem Unternehmen am Mittwoch auf APA-Nachfrage. "Südafrika war bisher ausschließlich Teil unseres saisonalen Angebots im Winter, daher waren schon zuvor keine Flüge nach Kapstadt über März hinaus geplant."

Die deutsche AUA-Konzernmutter Lufthansa bietet ab Ende März wieder drei wöchentliche Flüge zwischen Kapstadt und Frankfurt an, wie sie am Mittwoch mitteilte. Zudem würden die Flüge zwischen Frankfurt und Johannesburg ab April auf fünf Flüge pro Woche aufgestockt.