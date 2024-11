Luftfahrtzulieferer FACC vervierfacht Gewinn

Standortkosten drücken Ergebnis

Im vierten Quartal 2024 will sich FACC auf Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung konzentrieren, denn stark gestiegene Standortkosten in Europa allgemein und in Österreich im Speziellen würden auf das Ergebnis drücken, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung am Mittwoch.

Ab 2025 soll das Vorhaben Früchte tragen und zu einer schrittweisen Erhöhung der Ertragskraft führen. Außerdem will man die Bestände reduzieren und so ebenfalls ab 2025 den operativen Cashflow verbessern.