Luftfahrtindustrie kann auf russischen Markt verzichten

Der Krieg in der Ukraine konnte den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC bisher nicht in Turbulenzen bringen und sollte das auch künftig nicht tun. In den kommenden 20 Jahren hätten Flugzeughersteller laut Prognosen 1.400 Flugzeuge nach Russland verkaufen sollen.

Verkraftbarer Ausfall

Das seien „nur“ 3,5 Prozent des Weltmarktes, sagt FACC-Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger. Auch wenn es zu einem Totalausfall kommen sollte, wäre das für die Branche verkraftbar. Viel wichtiger seien Märkte wie China, Nordamerika und Europa.

Die Lieferketten von FACC seien durch den Krieg ebenfalls nicht betroffen, die Versorgung mit Rohstoffen jedoch schon. Russland ist laut Machtlinger der weltweit größte Lieferant von Titan, durch die Sanktionen komme es zu Ausfällen. Das Unternehmen habe jedoch vorgesorgt und Reserven angelegt.