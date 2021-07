Luftfahrt-Pleite: Intersky hat 2429 Gläubiger

Zum Vermögen der Airline gehören neben der Geschäftsausstattung vor allem Flugzeug-Ersatzteile für die Modelle DASH 8 und ATR 72, die in Höhe von rund 1,52 Millionen Euro unter anderem an eine regionale Bank und eine weitere Gesellschaft verpfändet sind. Einen Teil des Lagers konnte der Masseverwalter bereits erfolgreich zur Geld machen. Der Verkauf brachte fast eine Million Euro ein. Mit diesem Betrag konnten Absonderungsrechte (Pfandrechte) abgedeckt werden. Außerdem entdeckte der gewissenhafte Masseverwalter in den Büchern der Airline offene Forderungen gegenüber zwei Schuldnern in Höhe von 1,4 Millionen Euro, die noch nicht fakturiert worden sind. Zugleich hat er rund 2,7 Millionen Euro gegenüber 51 Schuldner geltend gemacht.